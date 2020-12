Na místní úrovni tedy pokračují hráči šprtce alespoň korespondenčně. V rámci Českého poháru v billiard-hockeyi šprtci bude platit jako konečné pořadí k 11. říjnu. Zrušené říjnové a listopadové akce se nahrazovat nebudou s výjimkou mistrovství republiky v Praze, které je zatím odloženo na neurčito. Na něm by se mohlo představit hned deset mosteckých a litvínovských zástupců.

Konečné pořadí Českého poháru podle stavu před přerušením soutěží bude vyhlášeno také v táhlovém hokeji Chemoplast a v air-hockeyi. V krátkém soutěžním období byly v těchto disciplínách mostečtí hodně aktivní a v šesti ze sedmi kategorií se zapíší mezi vítěze Českého poháru. Mistrovství ČR v táhlovém hokeji Chemoplast letos nicméně neproběhne, o osudu air-hockeyového šampionátu ještě není rozhodnuto.

Vítězové Českého poháru 2020

Táhlový hokej Chemoplast:

MUŽI - Jaromír Foltýn Sen. (Seny-Oři)

ŽENY - Kateřina Doležalová (Lejdýs Most)

JUNIOŘI - Lukáš Doležal (Black Sharks Most)

Air-hockey:

DRUŽSTVA - Black Sharks Most

MUŽI - Jakub Schlosser (Most)

ŽENY - Amálie Filingerová (15.ZŠ Most)

JUNIOŘI - Ihzak Peréz (15.ZŠ Most)

Jakub Hasil - BHC Most