Správa železnic dostala od ministerské centrální komise svolení k další velké rekonstrukci nádražní budovy. Tentokrát se týká nádraží Most. Oprava by měla začít v roce 2023, celkové investiční náklady se odhadují na 685 milionů korun.

Správa železnic opraví nádražní budovu v Mostě za téměř 700 milionů. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Stavba bude rozdělena do několika etap. V rámci první etapy projde rekonstrukcí odjezdová hala, kde dojde k úpravě schodiště a budou umístěny nové eskalátory. Zásahem do prostoru haly bude vytvoření samostatného přístupu k výtahu, který zajistí bezbariérový přístup na 1. nástupiště i do podchodu. Další bezbariérový přístup bude z nového parkoviště přímo na 1. nástupiště. Bude také osazen nový mobiliář – lavičky, koše či informační tabule.