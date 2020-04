Nakonec jsme se domluvili, že firma daruje 300 000 korun na zdravotnické potřeby pro domovy seniorů a další sociální zařízení, které je teď nejvíce potřebují.

Tohle téma jsme probírali i na krizovém štábu. Jak jsem říkal na tiskové konferenci, momentálně máme 4 zařízení sociálních služeb v karanténě. Ve všech jsme zařídili zvýšené hygienická opatření, které konzultujeme s Krajskou hygienickou stanicí, a do všech jsme dodali sety ochranných pomůcek.

Zároveň jsme připravili 600 lůžek (mimo tyto objekty), které lze v případě potřeby také využít pro dodržování karantény. O pronájmu dalších prostorů stále jednáme. Tohle téma rozhodně budu chtít probrat i na Radě kraje.

Při této příležitosti chci poděkoval řediteli Oblastní charita Ústí nad Labem panu Rostislavu Domorákovi. Perfektně se mi s ním spolupracuje. Bez váhání nám také nabídl k využití prostory charity. Náhradní ubytování a případná karanténa se totiž týká i lidí bez domova. Aktuálně pro ně máme zajištěné objekty v Děčíně a v Ústí. V těchto případech jsme požádali o součinnost i policii, která by měla dohlížet na dodržování karantény, nezbytných hygienických opatření a obecných pravidel.

Dobré zprávy mám také od Krajská zdravotní, a.s. - oficiální stránka. ? Naše nemocnice i přes obrovský nápor současnou situaci zvládají velmi dobře, zdravotnický personál pracuje na plné obrátky a sanitky jsou neustále v terénu, kde slouží jako mobilní odběrná místa. Tohle jejich využití se velmi osvědčilo, a proto jsme službu prodloužili o další měsíc. Řešíme ale i části našeho kraje, například Šluknovsko a Děčínsko, kde odběrná místa chybí nebo mají omezenou pracovní dobu. O tom vás budu co nejdříve informovat. Skvělou práci lékařů, sestřiček, studentů i dobrovolníku ve zdravotnictví bedlivě sleduji a všichni mají můj hluboký obdiv. Upřímně vám děkuji a přeji hodně sil. Bez vás bychom to vážně nezvládli.

Martin Klika, první náměstek hejtmana Ústeckého kraje