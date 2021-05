Rozhodli jsme se pomoci desetiletému Alexovi Dariusovi Kubíkovi, který se narodil s Downovým syndromem, vadou srdíčka a plicní hypertenzí. Už jako miminko podstoupil operaci srdce s komplikacemi, při kterých se objevil zánět.

Malý Darius byl poměrně dlouhou dobu resuscitován a byl delší dobu bez přísunu kyslíku do mozku. Ve věku 10 let nechodí a ani sám nestojí, pije z kojenecké láhve. Pro nácvik chůze mu může pomoci zdravotnická pomůcka. Maminka malého bojovníka nás proto požádala o zakoupení speciálního zařízení Upsee od www.medicco.cz , mateřské společnosti Sunrise Medical, která se plně zaměřuje na zlepšování lidských životů lidem se zdravotním handicapem. Speciální chodítko umožní malému Dariusovi nový pohled na svět a mohlo by mu pomoci k tomu, aby jednou udělal i samostatné první krůčky.

Společnost Medicco nám vyšla vstříc s 50% slevou na Upsee a partner Konta našeho srdce společnost ČSOB finančně podpořil 100% částkou. Předání se zúčastnili zástupci společnosti Medicco, obchodní ředitel Lubomír Kachyňa, produktový manažer Martin Mazůrek a obchodní zástupce Martin Smetana. Za klub Upsee předal útočník Martin Havelka.

Také jsme pomohli mladé slečně Johance z Chabařovic, která má diagnostikované těžké kombinované postižení. Kontaktovala nás Michaela Hostašová, náš partner Women for Women Czech, se žádostí o pomoc své klientce samoživitelce Janě a její dceři Johance.

Speciální vak, který od nás obdržela pomáhá posilovat svaly, které běžně neaktivuje a pomáhá při rozvoji a fixaci motorických dovedností. Společnost Wegett nám i v tomto případě vyšla maximálně vstříc senzační cenovou nabídkou, kterou opět uhradil partner Konta našeho srdce, společnost ČSOB. Za klub sedací rehabilitační vak společnosti Wegett předal útočník Martin Havelka.

Děkujeme našim partnerům ČSOB, konkrétně Miroslavu Kybalovi a Michaele Henzlové, obchodnímu řediteli firmy Medicco Lubomíru Kachyňovi a zakladateli a majiteli společnosti Wegett Davidu Sadovskému za pomoc pro desetiletého Dariuse Kubíka a čtrnáctiletou Johanku Zajícovou.

Konto našeho srdce při HC Verva Litvínov