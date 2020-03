Všichni je potřebujeme a stále jich není dost. Chcete se zapojit do výroby roušek? Teď je ta správná chvíle! Dobrovolníci už padají únavou… Dokud nebudou roušky všude, kde jsou třeba, nepřestaneme.

Přiložte ruku k dílu a pomozte nám s výrobou roušek. | Foto: MSSS Most

Máte srdce na pravém místě? Cítíte, že i vy dokážete pomoci těm, kdo to právě potřebují? Napište nám do skupiny Most si pomáhá!, kterou najdete na oficiálním profilu statutárního města Most. Je krásné vidět, jak všichni spolupracují a táhnou za jeden provaz.