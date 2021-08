Životní příběhy sokolích párů z ORLEN Unipetrolu zaznamenává pravidelně od roku 2011 i ornitolog Václav Beran ze sdružení ALKA Wildlife. Doposud se díky tomuto projektu vylíhlo již 40 mláďat a zásluhou kroužkování je možné sledovat jejich další osud.

„V ORLEN Unipetrolu se dlouhodobě snažíme minimalizovat dopady výroby na životní prostředí a dbát na jeho ochranu. Do roku 2050 chceme být emisně neutrální, přičemž jen loni dosáhly naše náklady spojené s ekologizací dvou miliard korun. Do této kategorie patří i projekty na podporu životního prostředí, kterými jsou hnízdění sokolů stěhovavých, vysazování ryb do Bíliny a Labe a chov včel medonosných,“ shrnuje Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol a dodává: „O vzácné dravce se v ORLEN Unipetrolu staráme již jedenáctým rokem a ten letošní je co do počtu vyvedených mláďat nejúspěšnější. Za ta léta se u nás vylíhlo již 40 mladých, což je velký příspěvek pro rozšiřování kriticky ohrožené populace sokolů stěhovavých. Také díky nám vzrostl za poslední roky počet volně žijících sokolů v České republice z osmdesáti na sto deset párů. I když jde o skvělý pokrok, počet sokolů je stále nízký, a proto v našem snažení budeme pokračovat i nadále.“

Inkognito hnízdění

Výrobní areál Chempark v Záluží u Litvínova se mohl letos pochlubit rovnou pěti mláďaty sokolů stěhovavých. Na tamních komínech hnízdily dva páry, což řadí chemičku k unikátním místům v Česku na ornitologické mapě, protože tak blízko vedle sebe sokoli většinou nehnízdí. Na komíně teplárny T700 se vylíhly ve stometrové výšce dvě samičky a jeden sameček a uživatelé Facebooku jim v soutěži nadělili jména Mia, Žofinka a Falco. Sledovat je bylo možné v živém přenosu na webu www.starameseosokoly.cz. To hnízdění sokolů v druhé části litvínovského areálu – na etylenové jednotce – bylo dlouhou dobu tajemstvím. Mláďata se vylíhla jako poslední v celé skupině ORLEN Unipetrol. Sokolí rodiče i tady zamýšleli tříčlennou rodinu, protože ornitologové nalezli v hnízdní budce třetí, neoplozené vejce, ale příroda se zařídila po svém. V červenci rodiče poslali mláďata na zkušenou do světa, kde po třech letech začnou sama s hnízděním.

Samičky jako velké cestovatelky

Po roční odmlce se i rafinérie v Kralupech nad Vltavou pochlubila novým přírůstkem. „I když samička snesla v březnu tři vajíčka, v budce na nás čekala mláďata dvě – samička a sameček. Byla ve výborné kondici a každé dostalo po dvou kroužcích; vedle ornitologického i druhý, který lze přečíst z dálky dalekohledem nebo pomocí fotopasti,“ popisuje ornitolog Václav Beran ze sdružení ALKA Wildlife. Díky kroužkování bude možné sledovat, zda sokoli úspěšně přežívají, kam se odstěhují, s kým zahnízdí, jestli jsou si věrní a další pikantnosti z jejich života. A zatímco samečci se většinou zdržují v blízkosti své „rodné hroudy“, samičky jsou velké cestovatelky a objevují i cizí krajiny. Čeští sokoli byli pozorování nejen v sousedním Německu, ale například i ve vzdálenější Francii.

Nájemní bydlení není pro každého

V neratovické Spolaně si letos sokoli udělali ze zaměstnanců „dobrý den“. Poprvé totiž hnízdili v budce na koloně v druhé části areálu, tedy mimo hledáček nově instalované online kamery. Vystrnadili odsud původní nájemníky – poštolky. Nebylo tak možné předem zjistit, kolik mláďat se vylíhlo. „Před naším výstupem na kolonu samička vynášela nahoru uloveného holuba. Nakonec se usadila na protější chladicí věži, odkud nás pozorovala. Mezitím jsme v budce našli tři sokolí puberťáky, které jsme za jejich hlasitého pokřiku okroužkovali. Byli už téměř opeření, ale velmi klidní, takže se akce vyvedla podle plánu,“ komentuje Václav Beran. V původní budce se namísto toho zabydleli holubi. Nevydrželi tu však dlouho. Sokoli jsou totiž teritoriální ptáci, a tak si po vylíhnutí mladých přiletěli zjednat patřičný respekt.

Pavel Kaidl - tiskový mluvčí ORLEN Unipetrol