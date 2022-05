Smršť mladých mosteckých florbalistů! Vipers U17 ovládli 2. ligu

Čtenář reportér Čtenář

Tradiční florbalový oddíl FBC Vipers Most v posledních letech zažívá obživu a to formou přechodu z "hobby" týmu na plnohodnotný klub, který chce konkurovat nejlepším týmům, a to nejen v regionu. Důkazem jsou toho mladé pušky z dorosteneckého družstva U17, které ovládli 2. ligu dorostenců - skupiny 2.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Tým Vipers Most U17 ovládl 2. ligu dorostenců - skupiny 2. | Foto: Ondřej Klíma