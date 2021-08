Hokejová škola chce pomoci mladým talentovaným bekům ve zdokonalení. K dispozici má veškerém možné vybavení od tělocvičny a posilovny a nabídne jak teoretický, tak i praktický výcvik jednotlivých hráčů. Pomoci mají i videonahrávky tréninků. Nechybí ani miniledová plocha. Program je zaměřený hlavně na hráče kategorie 8. – 9. tříd, dorostence a juniory. Zájemci se mohou připravovat několik dní v týdnu pod dohledem zkušených trenérů. Kromě Jiřího Šlégra to budou také Radim Skuhrovec, Jan Hranáč nebo Petr Macholda, všechno někdejší hokejoví obránci a reprezentanti.

„Chceme teď jet v režimu zkušebního provozu, nabrat klientelu a tak zhruba za měsíc jít do plného provozu,“ prozradil Šlégr. Ten poznamenal, že do budoucna se počítá s pořádáním přípravných kempů, na které by jezdili jako hosté známé hokejové osobnosti, aby předaly své zkušenosti mladším ročníkům. Základna nebo-li Mini aréna Most je pod nemocnicí v ulici J. E. Purkyně.

Lucie Králíková