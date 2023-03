Ačkoliv léta Škoda Octavia Cupu odvál čas, připomenout si tento skvělý závodní pohár není nikdy na škodu. V době, kdy už plně fungoval pohár Škoda Pick-Up Freestyle se pan Otakar Zenkl a Josef Paseka, Autospektrum 2000 Mariánské Lázně, začali věnovat projektu závodů Škoda Octavia Cup. V roce 1996 došlo na realizaci projektu pro pořádání závodů domácího okruhového závodění na vysoké úrovni.

Škodovácké Octavie v Mostě. | Foto: Vladimír Rožánek

Díky identičnosti aut byl každý závod doprovázen vyrovnanými souboji a dravost pilotů dokazovala, že ani o desáté místo nemusí být lehké závodit. Několik škarohlídů z počátku seriál nekvitovalo, ale nakonec to byl právě tento seriál Škoda Octavia Cup, který nastartoval renesanci okruhového závodění a získal velkou prestiž.

V průběhu dalších let promotérská společnost Ring Agency Jiřího Kroužka společně s partnery, Českou pojišťovnou a Matadorem přinesla na okruhy do Mostu a Brna, později na A1 ring a na okruh Slavici Ecclestona do Rijeky velice krásné závody. Nelze opomenout i organizační práci Milana Polanského a Luďka Diviše, kteří se starali o hladký průběh každého závodního víkendu.

První ročník Škoda Octavia Cupu 1997 překvapil

Škoda Octavia Cup byl marketingový tah, který se Škoda Auto povedl na výbornou. Velice rychle si získal zájem diváků i novinářů. Společnost Autospektrum 2000 Mariánské Lázně dokázala připravit v rekordním čase flotilu vozů se 114KW při 6200ot. a točivý moment 189 Nm při 4750ot/min. První ročníky se odjely vesměs na gumách Dunlop 210/605 R16, další ročníky byly již na pneumatikách Matador.

V prvním ročníku, kdy se jelo 3x v Mostě a 2x v Brně zvítězil František Došek, před Josefem Kopeckým a Martinem Dlouhým. Seriál získával na popularitě a místy bylo slyšet hlasy, že předčil i domácí okruhový šampionát. Další ročníky s vylepšenou Škodou Octavia Do Octavií přišly nové motory 1,8 l, které dávaly 195 koních. Závody Octavií se staly nedílnou součástí víkendů evropského šampionátu tahačů, Czech Truck Prix a v té době slavné Interserie. Závody 30 identických vozů přilákaly na start i taková jména jako Svatopluka Kvaizara, Miroslava Adámka, Vladimíra Bergra, Oldřicha Vaníčka, Jiřího Jupu, či Václava Brejlu.

Kopecký přišel, viděl, zvítězil

Při závodech ŠOC se však objevil i italský vrchař Fábio Danti, který pak s podobným vozem okusil i závody do vrchu a mezi vítěze se zařadil i Polák Mateusz Lisowski. Ročník 1998 vyhrál Josef Kopecký stylem přišel, viděl, zvítězil. Od roku 2004 přišla na řadu nová generace Octavie II. Do stavby vozů se zapojila Podbabská a motory byly stavěny v dílnách Josefa Michla. K výčtu týmů a jezdců nelze opomenout tým Milana Maděryče BRT s jezdci Jani Paasonenem a Jiřím Gottwaldem, Motorsport Kopecký s Josefem a Janem Kopeckým a mladým Štefanem Rosinou, ACA autocentrála s jezdci Františkem Doškem a Janem Dostálem a Jiřím Jupou, dále Jiřího Navrátila, Hynka Charouse, Jana Bohuslava, Vratislava Kulhánka, Erika Janiše, Jiřího Janáka.

Do startovního pole přišel Milan Vaňkát, Bohumil Pfeiffer, Milan Kusý, Patrik Němec, Miloslav Kárný, Michal Matějovský, Radek Bareš, Aleš Jirásek, Michael Vorba, Petr Fulín a další. Karel Dolák, CaDo Racing a Jiří Patera připravili 3 VIP vozy, na kterých se objevovali ve startovním poli i jezdci z jiných odvětví motorsportu, Roman Kresta, Daniel Landa, Vladimír Berger, Adam Lacko, Michal Dolák a Adam Janouš.

Posledním vítězem Škoda Octavia Cupu se stal Václav Brejla

Od roku 2011 se pohár až do roku 2015 nejezdil. Znovuzrození Škoda Octavia Cupu Rok 2016 znamenal znovuzrození seriálu s novými vozy Škoda Octavia III s motorem TFSI 2,0. V úvodním ročníku startovalo v průběhu sezóny 22 jezdců. Zvítězil nakonec po velkém boji Maďar Gábor Tim, před Tomášem Pekařem a Michaelem Vorbou, brambory zbyly na Američana Augusta Macbetha a do šestice nejlepších se vešli ještě Polák Adam Rzepecki a Němec Sebastian Steibel. Jako host se objevil i Tomáš Enge, Petr Fulín jr., nebo Jaromír Jiřík.

Další ročník 2017 byl naplánován, ale sezóna byla zrušena a zatím posledním vítězem se tak stal Tomáš Pekař v roce 2018. Nyní se těmto krásným závodním autům ukrytých v garážích naskýtá možnost návratu na závodní dráhu a na přání jezdců byla připravena skupina A6 Octavia III Trophy v rámci Hankook Carboniacupu 2023 Přehled vítězů Škoda Octavia Cupu: 1997 František Došek 1998 Josef Kopecký 1999 František Došek 2000 Josef Kopecký 2001 Jan Kopecký 2002 Josef Kopecký 2003 Štefan Rosina (SK) 2004 Štefan Rosina (SK) 2005 Jiří Janák 2006 Jiří Janák 2007 Erik Janiš 2008 Michael Vorba 2009 Mateusz Lisowski (PL) 2010 Václav Brejla 2016 Gábor Tim (HU) 2018 Tomáš Pekař.

Napsal Vladimír Rožánek