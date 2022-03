Díky vynikajícím sportovním výsledkům Sport Club Litvínov (činný je více jak 10 let a má cca 20 členů; zaměřuje se na alpské a akrobatické disciplíny, hlavně skikros) navíc získal od Českého svazu lyžařů nově statut Sportovního centra talentové mládeže. Na Klíny tak jezdí mládež nejen z Ústeckého kraje. Kromě Gusty Hotového se jí věnuje také Tomáš Kraus, několikanásobný mistr světa a vítěz světového poháru ve skikrosu.

Nadějný závodník Gusta Hotový se po FIS poháru juniorů v německém Grasgehrenu (17. místo) připravoval doma na Klínech na mezinárodní šampionát Švýcarska ve skikrosu v Hoch Ybrig (5. března). Ve stejný den se konal v německém Oberwisetthalu mezinárodní závod opět ve skikrosu. Závodníci se proto rozdělili. Junioři a starší žáci odjeli Švýcarska a mladší žáky poslal trenér do Německa.

Výsledky:

5. 3. Hoch Ybrich FIS-SWISS Champs-skicross: Gustav Hotový v mužích 24. místo (15 závodníků ze světového poháru, 13. Regez)

6. 3. Junior SWISS Chaps-skicross: Gustav Hotový kategorie do 21 let 13. místo. Jan Třešňák st. žáci do 16 let 2. místo (za vítězem, závodníkem za Švédska, 3. Švýcar na stejné trati jako jeli dospělí). Tomáš Matoušek st. žáci do 16 let 7. místo (po kolizi ve čtvrtfinále, kdy z 2. pozice po kontaktu dva závodníci odstoupili)

Oberwisetthal ml. žáci: Šimon Třešnák 1. místo, Jakub Matoušek 3. místo

„Super počasí, úžasný závod s perfektní organizací. Poměřili jsme síly se švýcarskou reprezentací, včetně části týmu z letošní olympiády a vítězem olympiády Regezem. Nechyběli ani závodníci z Francie a Velké Británie. Byla to dobrá zkušenost,“ zhodnotil účast ve Švýcarsku trenér Gustav Hotový.

„S Oberwisethalem a skirosovým svazem v Německu jednáme o možné spolupráci. V příštím roce se tam plánuje světový pohár. V případě, že se nám podaří zajistit zázemí u nás, budeme s německy svazem spolupracovat při pořádání závodu a tréninku. Už teď plánujeme letní trenažér na Klínech,“ dodává Gustav Hotový.

Přestože litvínovský klub vykazuje velmi dobré sportovní výsledky, nedaří se mu zatím získat podporu z města Litvínova. Závodnicí si proto musí hradit startovné a ostatní náklady. „Děláme jen to, co nám dovolí finanční možnosti. Při trénincích mimo Klíny spíme s kluky třeba i na zemi, abychom mohli jezdit co nejčastěji. Pomáhá nám stavební společnost Emporio group i Sport areál Klíny. Každé podpory si velmi vážíme,“dodává Gustav Hotový. (mch)