Mostecké skautské středisko sbírá materiály na výrobu svíček pro Ukrajinu. Lidé mohou nosit plechovky od kompotu, tuňáka či kukuřice, vosk, parafín, svíčky i zbytky svíček.

Svíčky, ilustrační foto. | Foto: Deník/Magda Vránová

"Svíčka v plechovce je malý, ale užitečný pomocník. Hoří dlouhé hodiny a dovede vyhřát celou místnost. Dá se nad ní ohřát jídlo nebo zmrzlé ruce či nohy, poslouží ke svícení. Lidem na Ukrajině dovede nyní velmi usnadnit život a k výrobě přitom stačí plechovka z tvrdého kovu, karton a vosk nebo parafín," sdělila za organizační tým skautka Martina Popelková.

Připomněla, že obyvatelé Ukrajiny zažívají už třetí válečnou zimu a že kvůli ruské agresi je část infrastruktury zničená a řada oblastí je bez elektřiny. "Lidé, kteří měli ve zvyku topit si dřevem, nemohou kvůli nebezpečí a minám chodit sbírat materiál na topení. Je pro ně těžké se zahřát, uvařit si jídlo, posvítit si," dodala skautka.

Mostečané mohou přijít i na výrobní dílnu v úterý 20. února od 18.15 hodin ve Skautském domu v Mostě, kde se budou dělat svíčky.

Sběrná místa (do 16. 2.)

Skautský dům v Mostě (Slovenského národního povstání 1191, Most)

Pondělí: 16:15-18:00

Úterý: 16:00-18:30

Středa: 16:00-18:00

Čtvrtek: 16:00-18:00

Městská knihovna Most (Moskevská 12, Most)

Pondělí: 10-18h

Úterý: 10–18h

Čtvrtek: 10–18h

Pátek: 10–18h

Sobota: 9–12h

(vok)