Ani v Mostě ale opatření k zamezení šíření epidemie neumožní uspořádat nejprestižnější a nejnavštěvovanější akci každoročního kalendáře autodromu v podobě a rozsahu, na který byly týmy i fanoušci v uplynulých letech zvyklí. I když – na rozdíl od většiny dosud uskutečněných motoristických sportovních akcí v Evropě – bude mít TOTAL Czech Truck Prix diváckou kulisu, počet návštěvníků je omezený. Dodržování přísných hygienických nařízení se promítne také v uzavření paddocku pro veřejnost, změn doznají i zavedené ceremoniály. Celková atmosféra tak bude výrazně komornější.

V souladu s nařízením ministerstva zdravotnictví pořadatelé museli rozdělit areál autodromu do pěti sektorů. V paddocku se budou pohybovat jezdci, týmy, delegáti FIA, komisaři a nutný personál. Pro fanoušky jsou vyčleněny čtyři sektory A, B, C a E na diváckém svahu, každý pro 1 000 osob. Více informací a možnost zakoupit vstupenky zde.

Lidé nemohou během dne sektor opouštět, proto bude každý vybaven stánky s občerstvením a toaletami. S tím souvisí i zrušení doprovodného programu. „Je nám samozřejmě líto, že nemůžeme fanouškům dopřát zábavu v plném rozsahu. Na druhou stranu jsme si řekli, že být u toho naživo, byť s nutnými omezeními, řadě skalních fandů motorsportu stojí za to. Proto jsme se rozhodli jim vyjít vstříc, byť to ani pro nás není jednoduché,“ vysvětlila obchodní a marketingová ředitelka společnosti Autodrom Most Jana Svobodová.

Součástí závodního víkendu bude i tradiční vložená série Renault Clio Cup Central Europe, v níž titul obhajuje český jezdec Tomáš Pekař, a také několik novinek. Maxx Formula představí novodobé monoposty velkých cen F1, GP2, F3000, IndyCar, nebo Super League Formula, vyráběných od 90. let do roku 2010. Tourenwagen Legenden zahrnuje vozy, jež se v 80. a 90. letech účastnily seriálů DTM, ITC a Superturismo. V Mostě by neměl ve voze DTM chybět ani legendární německý pilot Klaus Ludwig, který zná zdejší okruh z dob proslulé Intersérie.

Autodrom se i v letošním roce může spolehnout na silného a významného partnera, závodní víkend totiž opět zaštítila společnost TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA. Energetický gigant, součást TOTAL MARKETING & SERVICES, obchodní divize koncernu TOTAL, patří mezi největší celosvětově integrované dodavatele olejů a plynu s působností ve více než 150 zemích světa. Při závodech bude nepřehlédnutelný, firemní logo se totiž objeví také na reklamních bannerech kolem závodní dráhy.

Fanoušci ostrých soubojů trucků se mají na co těšit. Na startu nebude chybět německý fenomén, již šestinásobný evropský šampion Jochen Hahn, španělský matador Antonio Albacete, maďarský rychlík Norbert Kiss ani skvělá německá závodnice Steffi Halm. Nejúspěšnějším českým zástupcem v šampionátu je tým Buggyra Racing. Pro letošní sezonu má několik nových želízek v ohni. Zkušeného Adama Lacka, který by rád k titulu mistra Evropy z roku 2017 přidal další, doplní mladá krev. Devatenáctiletý talentovaný Francouz Téo Calvet a dcera majitele týmu Martina Koloce Aliyyah, která oslavila 1. července teprve šestnácté narozeniny.

Všechny jezdce a také techniku pro novou sezonu tým Buggyra Racing představil 25. srpna na tiskové konferenci v zázemí občerstvení Letadlo na dálničním odpočivadle u Bakova nad Jizerou. Nechyběli ani zástupci mosteckého autodromu.

„Evropský šampionát okruhových tahačů Czech Truck Prix nepřetržitě organizujeme už 28 let, zatím ale nikdy za tak dramatických okolností jako tentokrát. Epidemie koronaviru a nemoci covid-19 ochromila celý svět, ušetřen nezůstal ani motoristický sport. Řada akcí letošní sezony byla zrušena, ty zbylé je možné uspořádat jen za přísných hygienických pravidel a ve velmi omezené podobě. Příprava Czech Truck Prix nás tentokrát stála hodně sil, vyjednávání, střetů a kompromisů. I proto doufáme a věříme, že i ve skromnějších podmínkách si diváci, týmy a jezdci víkend náležitě užijí,“ uvedl předseda představenstva společnosti Autodrom Most Josef Zajíček.

Seriál mistrovství Evropy v závodech tahačů by měl být letos jen šestidílný. Pokud nenastanou žádné nepředvídatelné okolnosti, bude po zahájení sezony v Mostě následovat belgický Zolder (12. a 13. září), španělská Jarama (26. a 27. září), Hungaroring v Maďarsku (17. a 18. října), proslulý okruh Le Mans ve Francii (7. a 8. listopadu) a italské Misano (14. a 15. listopadu).

Autodrom uspořádá v letošní zkrácené sezoně dva ze svých stěžejních závodních víkendů. Vedle TOTAL Czech Truck Prix to bude ve dnech 14. až 15. listopadu evropská série OMV MaxxMotion NASCAR Show, která se původně měla jet v červnu.

Jan Foukal - Autodrom Most