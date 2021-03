The Most FIA CARS CENTRAL Europe Challenge

Bohatý a pestrý program oslav 33. výročí vzniku autodromu byl o víkendu 18. a 19. června 2016 součástí závodů cestovních vozů a formulí zóny střední Evropy pod názvem The Most FIA CARS CENTRAL Europe Challenge. Značnému zájmu se těšil také obnovený okruhový seriál Octavia Cup, startovní pole obohatil také dosud jediný český účastník šampionátu F1 Tomáš Enge.

Doprovodný program byl sestavený tak, aby oslava byla pokud možno akční. Vystavené závodní veterány F3 Wartburg, MTX 1-01 formule Škoda a další proto návštěvníci mohli sledovat i v neděli odpoledne přímo na dráze při vloženém závodě. Vůz JSK Alfa Romeo vlastní konstrukce přivezl Jiří Švec. Závodil s ním na autodromu na konci 80. let, později jezdil závody do vrchu. Nechyběla ani expozice historických plakátů z archivu autodromu od roku 1983, kdy se jel první závod nazvaný O POHÁR AUTODROMU MOST.

DMV Gran Turismo Touring Car Cup

Evropský okruhový seriál DMV GTC hostil autodrom 23. a 24. září, diváci měli vstup do ochozů zdarma. Premiéra se více než vydařila, přinesla totiž radost i českému jezdci. V prvním ze dvou sobotních sprint závodů na 30 minut fanoušci aplaudovali výkonu tuzemského pilota Antonína Herbecka s vozem Pagani Zonda. Zvítězil suverénně stylem start - cíl, na stříbrného Němce Tommyho Tulpeho s vozem Audi R8 Le Mans měl v cíli náskok více než 19 vteřin. Smůlu měl další český účastník seriálu Dennis Waszek, jemuž vypověděla převodovka jeho žlutého Ferrari 430 GT3.

Czech Truck Prix přispěla k záchraně životů

Nejprestižnějším a nejnavštěvovanějším podnikem autodromu je každoročně Czech Truck Prix, závody evropského šampionátu okruhových tahačů (FIA ETRC). V sezoně 2016 si jej o prvním zářijovém víkendu nenechalo ujít bezmála 100 tisíc fanoušků. Vedle radosti ze sportovního zážitku měli tentokrát i šanci zachránit lidský život. Závody se totiž staly součástí kampaně Jedu na dřeň!, nad níž převzal patronát Autoklub ČR. Byla úspěšná, do registru potenciálních dárců kostní dřeně přibylo 251 návštěvníků autodromu ve věku od 18 do 35 let.

Legendární auta z Intersérie či Le Mans

Sezonu 2016 zpestřily i další nádherné vozy, a to speciály z legendárních okruhových závodů 24 hodin Le Mans či již neexistující Intersérie. „Provětrat“ je na sever Čech přijeli jejich majitelé z Německa a Rakouska. Mezi 20 závodními veterány v Mostě nechyběly například dvě Porsche 962, třílitrové šestiválce se dvěma turby, jež se začátkem 90. let zúčastnily Intersérie na zdejším autodromu. Porsche GT 1 bylo zase jedním ze dvou vozů, které nasadil tovární tým Porsche do čtyřiadvacetihodinovky Le Mans v roce 1998. Později auto odkoupil tým ze Spojených států, kde s ním jezdil například herec Paul Newman.

Motocyklové orgie

Ošizeni nebyli ani fanoušci jednostopých vozidel. Mostecký závodní víkend mezinárodního mistrovství silničních motocyklů na tratích střední Evropy Alpe Adria přinesl řadu úspěchů českým jezdcům, kteří v konkurenci soupeřů z patnácti evropských zemí obstáli na výbornou. V prestižní kategorii Superbike se prvním a druhým místem blýskl náš nejúspěšnější jezdec novodobé historie Lukáš Pešek. Domácímu publiku udělal radost i mostecký rodák Tomáš Zajíc, který ve třídě Superstock 1000 dojel na své Yamaze v sobotním závodu na třetím místě.

Na závod historických motocyklů Czech Moto Classic do Mostu dorazilo bezmála 300 jezdců, na svých veteránech bojovali o body v devíti skupinách. Své umění předvedli junioři i zkušení matadoři, a to na strojích všech kategorií od malých motocyklů po superbiky. Divácky atraktivní jsou vždy souboje sidecarů, nejstarší veterán – Vincent BSA 750 z roku 1965 - osedlala dvojice Christian a Jane Rodehau. Mezi další skvosty patřily stroje Bianchi RS MT61 z roku 1961, o sedm let mladší Kreidler GP50, Norton Commando vyrobené v roce 1974 nebo Yamaha TZ750 D z roku 1977.

Jan Foukal - Autodrom Most