„Zákazníci nemusí na trhy cestovat veřejnou dopravou a zdržovat se mezi dalšími lidmi. Je nutné si uvědomit, že mezi lidmi, kteří si oblíbili farmářské trhy, je i řada seniorů,“ vysvětluje organizátor Severočeských farmářských trhů Adam Weber.

Po zavedení nouzového stavu a velkých epidemiologických opatření se drobní pěstitelé a výrobci potravin ocitli na pokraji existenčních problémů, mnozí z nich totiž prodávají jen na farmářských trzích. „Byl to neuvěřitelný šok, ze kterého jsme se museli rychle oklepat. Domluvit se s jednotlivými farmáři a výrobci na sortimentu, který je vhodný pro e-shop, zajistit alespoň základní rozvoz a pustit se do tvorby elektronického obchodu. Po pár týdnech je na světě a lidé mohou pohodlně a bezpečně nakupovat,“ říká Adam Weber s tím, že zrod e-hopu probíhal doslova za pochodu. Situace farmářů byla natolik kritická, že se první rozvozy produktů podařily už před Velikonocemi, tedy čtrnáct dní před samotným spuštěním e-shopu. „Zákazníci si na Facebooku objednávali pomocí excelovské tabulky. Bylo to založené na důvěře mezi námi a zákazníkem. Lidé byli úžasní a dávali nám signály, že to má smysl a takovýto způsob nákupu jim vyhovuje,“ popisuje nelehké začátky Weber.

Vytvořit e-shop s produkty z trhů organizátoři chtěli už delší čas, současná situace jeho zrod urychlila. „E-shop a farmářské trhy se budou skvěle doplňovat. Původní myšlenkou e-shopu bylo umožnit nakupovat zboží z trhu daleko většímu množství zákazníků. Například těm, kteří se na trhy nedostanou, protože jsou v práci. Nebo naopak těm, co o víkendu ve městě nejsou a o sobotní trhy by tak přišli, a přitom by si chtěli o víkendu pochutnat na sezonních, kvalitních a jinak nesehnatelných výrobcích malých zemědělců a výrobců. V současné době je v elektronickém obchodě přes sto dvacet produktů a další budou přibývat.

E-shop také vyřeší problém těm, kdo chtějí udělat opravdu velký nákup a nemají si ho jak odvézt, nebo tak mohou nakoupit svým rodičům a příbuzným, kteří jsou omezeni kvůli mobilitě. „My jim nákup rádi přivezeme. Nákupy doručíme jak domů, tak třeba i na pracoviště. Když lidé objednají velký nákup nebo se jich dá více dohromady a částka za nákup překročí 1 500 korun, přivezeme ho zákazníkům zdarma,“ popisuje novou službu Weber.

Elektronicky objednané zboží je zatím distribuováno v úterý a čtvrtek v Ústí, ve středu v Děčíně a v pátek po trase Teplice, Bílina, Most, Jirkov, Chomutov a Kadaň, a to i do jejich nejbližšího okolí. „Další města jsou v plánu, jakmile na to budeme logisticky připraveni,“ dodává Weber. E-shop se bude dále vyvíjet, například přibudou on-line platby.

Tomáš Branda, Pět minut s.r.o.