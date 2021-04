Severočeské farmářské trhy se znovu od úterý 13. dubna vracejí na vaše náměstí. Již tradičně proběhnou v Ústí nad Labem, Děčíně, Chomutově, Teplicích, Žatci, Kadani a v Mostě.

Severočeské farmářské trhy se vrací v úterý 13. dubna. | Foto: Archiv

V nabídce bude zeleninová a květinová sadba, pečivo, maso a uzeniny, ovoce a zelenina, mléko a sýry, vejce, mošty, med, koření, prostě vše, na co jste zvyklí. Pokud by se vám na trhy nechtělo nebo z nějakého důvodu nemůžete, případně není ve vašem městě přesně ten sortiment, co byste chtěli, stále je možné si kdykoliv objednat z našeho e-shopu www.nakupztrhu.cz a my vám nákup přivezeme domů.