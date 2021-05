Sev.en Innovations připravuje projekt na přeměnu uhelného regionu

Společnost Sev.en Innovations ze skupiny Sev.en Energy přihlásila svůj strategický projekt „Green Mine - Celková revitalizace a resocializace lomu ČSA“ do výzvy o dotace z Modernizačního fondu a Fondu pro spravedlivou transformaci. Případné dotace mají plynout do postupného přechodu hnědouhelného lomu na výrobu energie z bezemisních zdrojů, vytvoření nových podnikatelských příležitostí a pracovních míst, podporu rekvalifikace a proměnu těžebních lokalit v atraktivní místa pro život.

Sev.en Innovations připravuje projekt na přeměnu uhelného regionu. | Foto: Ilustrační