Sev.en Energy s regionálními partnery připravují transformaci území lomu ČSA

Do vytěžení poslední tuny uhlí v lomu ČSA před územními limity zbývají zhruba tři roky. Lom ČSA tak bude jedním z rozsáhlých území v České republice, které se bude měnit z těžební lokality v nový moderní region s chytrými průmyslovými zónami, smart sídelními celky, novými podnikatelskými aktivitami a krajinou, kde dostává prostor příroda. Skupina Sev.en Energy se tak nad rámec své rekultivační povinnosti hlásí k zodpovědnosti za dlouhodobý a udržitelný rozvoj oblasti. Kompletní transformaci území plánuje Sev.en Energy v projektu Green Mine, se kterým se uchází o veřejnou podporu z Fondu pro spravedlivou transformaci a Modernizačního fondu. Nositelem projektu za skupinu Sev.en Energy je společnost Sev.en Innovations.

Sev.en Energy s regionálními partnery připravují transformaci území lomu ČSA. | Foto: Sev.en Group