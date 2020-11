Sev.en Energy rozšířila projekt a darovala dvě elektrokola

Mezinárodní energetická skupina Sev.en Energy na konci cyklistické sezony vyslyšela volání komunity e-bikerů a zvýšila konektivitu projektu Sev.en Energy for Bikers z 90 na 100 % trhu. Nově instalované nabíjecí stanice už mají místo čtyř vestavných nabíječek šest a navíc zahrnují i klasickou venkovní zásuvku s napětím 230 V. Pamatují tedy i na zbývajících 10 % nekompatibilních baterií. Souběžně investor věnoval městu Meziboří dvě elektrokola pro Dům s pečovatelskou službou.

Sev.en Energy rozšířila projekt pro e-bikery a darovala dvě elektrokola Domu s pečovatelskou službou v Meziboří. | Foto: Město Meziboří