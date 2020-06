Vlastní rovněž tři důlní lokality s roční produkcí uhlí pro energetické účely v objemu 3 až 4 miliony tun. V roce 2019 měla společnost Blackhawk Mining obrat přes 1 miliardu amerických dolarů a její EBITDA činila 120 milionů amerických dolarů.

„Převzetí této společnosti představuje velmi významný vstup skupiny Sev.en Energy do těžby metalurgického uhlí. Blackhawk je skvělá společnost s vysoce produktivními a plně vystrojenými doly a velkými zásobami uhlí. Těšíme se na spolupráci s Blackhawk, jejím vedením i zaměstnanci. Chceme se aktivně podílet na dlouhodobém úspěchu společnosti a vytvoření platformy pro další růst v regionu,“ říká Alan Svoboda, výkonný ředitel Sev.en Energy, který vede mezinárodní expanzi skupiny.

„Je to pro nás velmi důležité období,” uvedl Jesse Parrish, generální ředitel Blackhawk Mining. „S podporou Sev.en Energy máme skvělou šanci vykročit v současné tržní situaci správným směrem, a také možnost využít synergií k dalšímu růstu v tomto odvětví. I nadále se budeme zaměřovat na bezpečnost našich zaměstnanců a silná partnerství s našimi zákazníky a prodejci. Těšíme se na integraci do portfolia skupiny Sev.en Energy, na spolupráci s týmem jejích špičkových odborníků i na nové cíle a výzvy a dosažení nových úrovní úspěchu.”

Sev.en Energy v současnosti vlastní uhelné lomy a plynové i uhelné elektrárny v České republice, Velké Británii a Austrálii. V České republice je to největší soukromý provozovatel lomů a konvenčních elektráren s více než 3 500 zaměstnanci.

V roce 2019 skupina Sev.en Energy převzala padesátiprocentní podíl v mezinárodní energetické společnosti InterGen N.V. Ta je se svým instalovaným výkonem zhruba 3 300 MW ve svých plynových elektrárnách ve Velké Británii a uhelných elektrárnách a dolech v Austrálii jedním z největších nezávislých výrobců energie.

Skupina také minulý rok získala energetické zdroje od švýcarské energetické společnosti Alpiq AG. Jednalo se o dvě české uhelné elektrárny/teplárny v Kladně a ve Zlíně s instalovaným výkonem 588 MWe a 1 342 MWth.

Skupina rovněž po předchozích jednáních převezme největší uhelnou elektrárnu v České republice (Počerady) s instalovaným výkonem 1 000 MW od českého výrobce a distributora elektřiny - ČEZ a.s.

Společné příjmy skupiny Sev.en Energy činily v loňském roce 1,4 miliardy EUR a EBITDA 319 milionů EUR, a to se započítáním předběžných finančních výsledků společností InterGen a Alpiq Generation (CZ) - nedávno přejmenovaných na Teplárnu Kladno.

Prvním krokem Sev.en Energy do odvětví metalurgického uhlí bylo získání 17% podílu v Corsa Coal Corp v květnu 2020.

Gabriela Sáričková Benešová – mluvčí skupiny Sev.en Energy