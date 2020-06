Sev.en Energy buduje síť nabíjecích stanic pro elektrokola

Mezinárodní energetická skupina Sev.en Energy spustila před začátkem letní turistické sezony speciální projekt Sev.en Energy for Bikers. Jeho podstatou je vytvoření sítě nabíjecích stanic pro elektrokola, které vynikají univerzálností a uživatelským komfortem. Do provozu již bylo uvedeno prvních deset stanic při tzv. Krušnohorské magistrále a ve městě Most. V průběhu léta chce investor spustit desítky dalších stanic v Ústeckém a Pardubickém kraji, tedy v regionech, kde má své energetické provozy.

Sev.en Energy buduje síť nabíjecích stanic pro elektrokola | Foto: Sev.en Energy