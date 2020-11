Sev.en Energy a ČEZ se dohodly na dřívějším prodeji Elektrárny Počerady

Elektrárna Počerady přejde do rukou skupiny Sev.en Energy již letos k 31. 12. 2020. To je o tři roky dříve, než bylo původně plánováno. Důvodem dohody je ze strany Sev.en Energy možnost urychlit kompletní opravy pro ekologizaci tohoto významného energetického zdroje, který po desítky let spolehlivě slouží českým domácnostem a podnikům. Dodává jim zhruba 7 procent veškeré spotřebované elektřiny.

Elektrárna Počerady. | Foto: Roman Dušek