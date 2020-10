Dne 22. září se uskutečnilo pravidelné setkávání turistických informačních center v regionu Krušných hor. Pořadatelem byla Destinační agentura Krušné hory a tentokrát setkání proběhlo ve spolupráci s infocentrem v Duchcově.

Infocentra Krušných hor se stakala v Duchcově. | Foto: Destinační agentura Krušné hory

To nás pozvalo do duchcovského zámku, na prohlídku expozice „Já Giacomo Casanova“ do expozice kočárků výrobce HIKO a vystoupali jsme na vyhlídkovou věž kostela Církve československé husitské. Všichni si den užili a načerpali spoustu informací, které teď mohou předat turistům na svých infocentrech.