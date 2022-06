Společný výlet k jezeru Most i s odborným výkladem Dominiky Müllnerové ze státního podniku DIAMO absolvovali senioři z Domova pro seniory ulici Jiřího Wolkera. Byli mezi nimi i vozíčkáři či další pohybově omezení penzisté, kteří nemají šanci dostat se do vzdálenějších míst. Výlet pro ně zprostředkovalo město Most ve spolupráci se zdravotnickým lyceem a Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova, který na akci poskytl Taxík Maxík. Ten převezl hendikepované seniory z penzionu do areálu jezera Most.