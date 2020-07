Senioři se podívali díky MP Most do Obecního domu i do zooparku

Čtenář reportér





Městská policie Most realizovala v rámci své preventivní činnosti, jednodenní výjezdy pro jednu z nejohroženějších skupin osob, kterou jsou senioři. Cílem této preventivní činnosti směřované do oblasti socializačních aktivit, bylo zejména překonávání bariér „svého handicapu“, odhodlání žít aktivněji a zapojovat se do dění ve společnosti.

Preventivní výlety pro seniory s MP Most | Foto: MP Most