Dvacet dobrovolníků z řad zaměstnanců uspořádalo výlet pro 26 seniorů domova důchodců při DSS Litvínov. Každý účastník se během dopoledne věnoval jednomu až dvěma klientům ústavu.

Projekty firemního dobrovolnictví mají v teplárenských společnostech letitou tradici a zájem zaměstnanců o účast na těchto akcích neklesá. Bohužel koronavirus již druhým rokem konání podobných akcí výrazně komplikuje.

„Virus nekomplikuje jen pořádání akcí. Nese s sebou samotu, odloučení, smutek, deprese. Právě samota má vliv na psychické a fyzické zdraví lidí, zejména pak seniorů. Izolace a ztráta motivace k životu může být stejně nebezpečná, jako samotná nákaza koronavirem. Proto jsme se letos rozhodli věnovat jeden den stařenkám a stařečkům,“ říká Miloslava Kučerová, tisková mluvčí teplárenské společnosti.

Spolupráci ředitel DDS Litvínov Vladimír Vopelka uvítal: „ Je to výborný nápad. Ti lidé už moc dlouho nikde nebyli, a potřebují změnit prostředí a vidět nové tváře. Vím, že to není jednoduché, protože jsou to lidé, kteří mají určitá omezení, ale budou strašně rádi, když se dostanou ven.“

Jeho slova se potvrdila. Výlet do zooparku v Chomutově si nakonec pochvalovali senioři i zaměstnanci teplárny. "Akci jsme připravovali s jasným cílem, zařídit starouškům a stařenkám jednodenní vybočení z šedivého normálu, kterému čelili celý rok. Byli jsme připraveni si s nimi povídat, naslouchat jim, ale vlastně jsme si nedovedli moc dobře představit, jak to bude probíhat v reálu. Většina z nás z toho měla trochu obavy, hlavně z toho, jak nás senioři přijmou. Ale myslím, že to dopadlo báječně. Pro obě strany. Senioři vypadali spokojeně, byla s nimi sranda, počasí nám krásně vyšlo a všichni to fyzicky zvládli, i když se někteří strachovali, že to neuchodí. A obě strany se dohodly, že by bylo pěkné zase něco společně uspořádat," dodala Kučerová.

Obavy z toho, jak zvládne péči o vozíčkáře, popsala i zaměstnankyně teplárny Lenka Škrabalová: „Jsou to nové zkušenosti, nikdy jsem s invalidním vozíkem nejela. Je tedy neuvěřitelně těžký a člověk si uvědomí, kolik překážek na vozíku člověk má a co musí překonat. Sebemenší nerovnost nám dělala problémy. Jsem ale ráda, že jsem to absolvovala, i když jsem se zprvu bála. Příště už se bát nebudu.“

Spokojený byl například i 83letý důchodce pan Josef Duchek: „Můžeme sice už ven s respirátorem, ale chodit po Litvínově už mě nebaví, tam to znám. Jezdil jsem dřív na výlety hodně, už mi to chybělo,“ nebo paní Jaroslava Niklová: „Užívám si to, je tu hezky, děvčata jsou mluvná, takže si všechno povíme. Jsme rádi, že jste nás sem vzali. Rok jsme byli zavřeni, máme sice nádhernou zahradu, ale když to bylo nejhorší, nesměli jsme ani na ni.“ (luk)