V pátek 27. srpna proběhl netradičně druhý projekt SETEP DAY v tomto roce. Dobrovolníci z řad zaměstnanců teplárenské společnosti se opět věnovali seniorům z Domovů sociálních služeb v Janově, tentokrát na jejich území, v areálu domova.

„První setkání se staroušky v červnu jsme připravovali s cílem poskytnout jim příležitost si popovídat s někým jiným než s personálem, který v domově potkávají každý den. Neměli jsme však jasnou představu, jak to bude probíhat, dokonce jsme se trochu báli, s jakými pocity nás senioři přijmou. Nakonec to dopadlo na jedničku a sami důchodci projevili zájem se s námi setkat znovu. A protože si většina klientů domova chválila jejich zahradu, kterou se chtěli pochlubit, setkání mělo proběhnout právě tam. Kromě popovídání během prohlídky zahrady, jsme měli společně opékat buřty za doprovodu harmonikáře. Bohužel počasí nám nepřálo, ale naštěstí jsme měli připravenu i mokrou variantu. Senioři zpívali, ti co mohli tančili, skládali puzzle o ceny a i na buřty nakonec došlo. Jen se neopékaly na ohni, ale v konvektomatu“, sdělila s úsměvem Miloslava Kučerová, tisková mluvčí společnosti a organizátorka akce.