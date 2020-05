I když je už zkušeným absolventem kurzů bezpečné jízdy na mosteckém polygonu, pokaždé zažije něco nového. „Je skvělé, že nám instruktoři vždy připraví nějaké překvapení. Tentokrát to byl slalom mezi kuželi, což byl skutečně náročnější prvek. Teď mě čeká jízda z kopce s vodními překážkami, tak jsem na sebe zvědav,“ potvrdil Rudolf Kluna.

Dopustit nedá na svůj dobře udržovaný vůz Peugeot 208. „Byla to tenkrát výhodná koupě a dobře jsem udělal. Na rozdíl od mnoha současných aut, kam výrobci hojně montují jednolitrové tříválcové motory, můj Peugeot pohání čtyřválec o obsahu 1,4 litru. A je to skutečně znát, a to i tady na plochách polygonu,“ pochvaluje si senior svou techniku.

Projekt Jedu s dobou zahájili v Mostě v neděli 24. května prvními dvěma kurzy, ranním od 08:00 hodin a odpoledním od 14:00 hodin. Seniorům nabídnou ještě dalších 13 kurzů. Mohou se zaregistrovat na webových stránkách projektu Jedu s dobou, nebo na webových stránkách mosteckého autodromu, všechny termíny a kontaktní informace najdou na webu autodromu. „Zájem je veliký, nikdo by tak neměl s přihláškou váhat,“ upozornila ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

„Chtěli jsme začít už 29. března, pandemie koronaviru si ale vyžádala nucenou pauzu. Premiérového kurzu letošního ročníku se mohlo zúčastnit vždy jen 30 řidičů a řidiček rozdělených do tří skupin po deseti. Žádné další osoby kromě nutného personálu nemají do areálu přístup. Už od pondělí se díky dalšímu uvolňování vládních opatření v souvislosti se zamezením šíření nemoci covid-19 vracíme k zavedenému modelu se 60 klienty v každém kurzu,“ vysvětlila ředitelka.

Ideou vzdělávacího programu je navázat na celoživotní zkušenosti řidičů s cílem rozšířit jejich informovanost v oblasti legislativy, bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy s následným ověřením jejich řidičských návyků. V roce 2019 absolvovalo bezplatný kurz bezpečné jízdy po celé republice více než 6000 seniorů.

Mostecký autodrom nabízí kurzy bezpečné jízdy pro řidiče celoročně. Jejich náplň se přizpůsobuje různým skupinám, například mužům, ženám, mladým začínajícím řidičům, rodinným příslušníkům či pracovním kolektivům. Kurzy využívají plochy polygonu, který patří k nejkomplexnějším a nejmodernějším zařízením u nás. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízí jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve všech oblastech problematiky řízení vozidel.

Jan Foukal – Autodrom Most