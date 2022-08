Sedmý a tedy poslední turnus letošních příměstských táborů Jezdecké společnosti Most včera skončil. Nechybělo závěrečné překvapení a sice vstupenka do mosteckého Bagr parku. Během sedmi turnusů se vystřídalo bezmála 100 děti, a to nejen z okolí Mostu, ale i z Prahy, Svitav či Lucemburska.