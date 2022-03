Sbírka pro Ukrajinu probíhá také na Krušnohorské poliklinice v Litvínově

Krušnohorská poliklinika reaguje na obrovský zájem o pomoc lidem z Ukrajiny. Upravuje proto dobu, kdy je možné nosit do sběrného místa požadované věci. Nově je sběrné místo v recepci polikliniky otevřeno pondělí až pátek od 8 do 12 a od 14 do 17 hodin.

Sbírka pro Ukrajinu probíhá také na Krušnohorské poliklinice. | Foto: Město Litvínov