Můžete tak vidět a slyšet nejlepší českou zpívající bigbítovou kytaristku Santa Morellu (Gaia Mesiah, Žlutý pes, Panika), rytmickou sekci Abraxas (bubenickou legendu Ivana Pelíška a basáka Zdendu Chládka) a v neposlední řadě kytaristu Nicka Hippie Trpáka (Marush). Nenechte si ujít jedinečný zážitek z poslechu písní Neila Younga v podání jeho fanatické obdivovatelky Santy Morelly. Protože There's Nothing Better Than Neil Young Music – Není nic lepšího než hudba Neila Younga. Koncerta začíná ve 20 hodin. Rezervace vstupenek na e-mailu rezervace@rokac-vinohrady.cz.