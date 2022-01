„Podpora a spolupráce s Women for Women je ze strany skupiny Sev.en Energy dlouhodobá. Moc dobře si uvědomujeme, v jak náročné situaci se samoživitelé nacházejí, proto jim chceme v tomto čase alespoň symbolicky zpříjemnit adventní čas, který by měl být pro všechny obdobím klidu a pohody,“ uvedl při předání dárků Petr Lenc, generální ředitel těžebních společností skupiny.

Tradice symbolických dárků pro klienty mostecké pobočky Women for Women vznikla před několika lety, kdy zaměstnanci Vršanské uhelné vyrobili svícny podle návrhů studentů velebudické střední školy technické. Vloni byl dárkem vánoční stromek v květináči od společnosti Rekultivace. Women for Women, o.p.s. byla založena v roce 2012 Ivanou a Pavlem Tykačovými. Pobočka v mosteckém sídle skupiny Sev.en Energy v ulici Václava Řezáče byla otevřena v červnu 2018. W4W pomáhá především ženám a mužům samoživitelům s dětmi, kteří se ocitli v tíživé situaci a jsou či byli ohroženi ztrátou bydlení. Celorepublikově je W4W známá především díky úspěšnému projektu Obědy pro děti. (luk)