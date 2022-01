Rozpočet Obrnic je schodkový, obec investuje například do nízkoprahového centra

Čtenář reportér Čtenář

Obec Obrnice bude v letošním roce hospodařit se schodkem 9,127 milionu korun bez zapojení financování. Příjmy jsou plánovány ve výši 39,897 milionu korun, výdaje by pak měly dosáhnout 49,025 milionu korun. Do úhrady schodku obec zapojí finanční rezervy z minulých let. Návrh rozpočtu na rok 2022 zastupitelé schválili na posledním prosincovém jednání.

Rozpočet Obrnic je schodkový, obec investuje například do nízkoprahového centra. | Foto: Obec Obrnice