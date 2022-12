Rozpočet Obrnic bude schodkový, obec investuje do výměny veřejného osvětlení

Obec Obrnice bude v příštím roce hospodařit se schodkem 12,756 milionu korun bez zapojení financování. Příjmy plánuje ve výši 42,838 milionu korun, výdaje by pak měly dosáhnout 59,594 milionu korun. Do úhrady schodku obec zapojí finanční rezervy z minulých let. Zastupitelé schválili návrh rozpočtu na rok 2023 na posledním letošním prosincovém jednání.

Z posledního jednání zastupitelstva obce Obrnice v letošním roce. | Foto: Obec Obrnice

Rozpočet zahrnuje několik investičních záměrů, například výměnu svítidel veřejného osvětlení, opravu elektrických rozvodů, měřičů tepla, výmalby či zabezpečovacího zařízení v základní škole nebo předfinancování výstavby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Galaxie. „Případné další akce investičního charakteru v příštím roce projednáme jako v minulých letech individuálně v zastupitelstvu, a to včetně návrhu na způsob jejich financování,“ upřesnil obrnický starosta Stanislav Zaspal. Rozpočet na letošní rok zastupitelé schválili také jako schodkový, a to s částkou 39,897 milionu korun na straně příjmů a 49,025 milionu korun na straně výdajů. Postupně přijatá rozpočtová opatření předpokládají na konci prosince růst příjmů až na 58,080 milionu korun, výdaje by nakonec měly dosáhnout 61,986 milionu korun. Hospodaření by tedy mělo skončit se schodkem ve výši 3,905 milionu korun. „Je však možné, že se výsledek hospodaření bude ještě měnit. Zastupitelé proto schválili další předběžné rozpočtové opatření pro případné finanční operace do konce roku bez určení konkrétní částky. Umožňuje to stanovisko ministerstva financí,“ vysvětlil starosta. (fou)