A komu? Jubilejní narozeniny oslaví tento pátek Vladimír Kýhos nejstarší, první kapitán Litvínova v nejvyšší soutěži, bude mu kulatých 90. Nesmazatelně se zapsal do historie, jako jedna z největších legend klubu. Ještě v loňském roce byl aktivním trenérem litvínovské mládeže. „Věříme, že pro pana Kýhose by to mohl být velmi silný zážitek a určitě si takovou poctu zaslouží,“ píše se na facebookovém profilu Ropáci on Tour. (luk)