Blíží se nám začátek hokejové sezóny 2020 / 2021. V této době bychom vám rádi přinesli informace o prvním výjezdu, ale situace je taková, že autobusový výjezd lze nyní plánovat jen na Spartu a do Varů.

Ropáci on tour - oficiální fanclub litvínovského hokeje aktuálně informuje o zájezdech. | Foto: Archiv

Jsme moc rádi, že u našeho klubu je zelená fajfka a fanoušci hostí budou moci do Litvínova, byť v omezeném počtu, přijet. Za to jsme se na našem klubu i přimlouvali. Doufáme, že se vše změní a tribuny budou zase plné a budeme si to moct rozdat se soupeřem nejen na ledě, ale i v hledišti.