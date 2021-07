Rokáč opět startuje, v pátek přijedou tři severočeské kapely

Čtenář reportér





V mosteckém hudebním klubu Rokáč Vinohrady se vše pomalu vrací do starých kolejí. Mostecký hudební spolek na páteční večer 25. června připravil společný koncert tří severočeských kapel, a to The Remedy, Trilobit Rock a Deviant CZ.

Jednou z kapel, které v pátek zahrají v Rokáči Vinohrady, je formace The Remedy. | Foto: Rokáč Vinohrady