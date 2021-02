Rok 2020 byl v historii těchto akcí zcela výjimečný. Kvůli epidemickým opatřením se mohla uskutečnit pouze 1 akce z 21 naplánovaných odborem sociálních věcí a školství. Ti, kterým jsou preventivní akce určeny, o ně nepřijdou - zrušené aktivity se mají uskutečnit letos.

Kromě pracovníků odboru sociálních věcí a školství se prevenci věnuje i Městská policie Litvínov prostřednictvím preventistky a asistentů prevence kriminality. Těm se podařilo loni uskutečnit 72 aktivit, přičemž jich bylo v plánu 102. Mohlo se jich zúčastnit také mnohem méně dětí, než bylo původně plánováno, protože bylo potřeba dodržovat epidemická opatření.

Odbor sociálních věcí a školství bude žádat o dotaci z Ministerstva vnitra ČR, a to na projekt nazvaný "Společnost a já". Projekt představuje osvědčené aktivity, které byly v rámci dotačního titulu od Ministerstva vnitra ČR již dříve podpořeny, a je žádoucí, aby se v jejich realizaci pokračovalo i nadále. „Jedná se o realizaci příměstského tábora v době letních prázdnin a jednorázových aktivit v průběhu roku,“ vyjmenovala vedoucí odboru sociálních věcí a školství Veronika Knoblochová. Náklady na projekt přesahují 60 tisíc korun. Podíl města činí 20 tisíc korun.

Kromě toho město Litvínov i letos čerpá dotační prostředky z téhož ministerstva na šest asistentů prevence kriminality. Dalších šest asistentů je financováno z Operačního programu zaměstnanost. Tato finanční podpora trvá až do poloviny příštího roku. Asistenti působí převážně v sociálně vyloučené lokalitě Janov, někteří dochází i do relaxační zóny Nové Záluží. Dalších osm jich působí v rámci celého města, zejména u školských zařízení. Asistentky především v zatížených lokalitách monitorují situaci, běžně jednají přímo s rizikovými obyvateli. Své poznatky předávají kolegům z odboru sociálních věcí a školství, dále na OSPOD, popřípadě Policii ČR a vedení města.

Asistentky prevence kriminality jsou obvykle rozděleny do dvojic, přičemž vykonávají ve směnách obchůzkovou činnost každý den od 7 do 20 hodin od pondělí do pátku.

V době uzavření základních škol byla činnost asistentů prevence kriminality převedena na jiná pracoviště, dle v té době daných potřeb – např. zajišťovali bezpečnost u vchodů do mateřských škol a dohlíželi na dodržování hygienických pravidel u příchozích rodičů a dětí.

Jitka Pavlíková - město Litvínov