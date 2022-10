Pracovala od 14 let v továrně E. G. Pick v Litvínově, později v Praze a po návratu do Mostu v porcelánce a také v antikvariátu. S manželem, který byl o osm let starší, se vzali ještě za války, v březnu 1945. Žili v Kopistech, vychovali dceru a v roce 1960 se všichni přestěhovali do Mostu.