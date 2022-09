„Rock je má potrava duše. Zní-li skvělý kytarový riff, něco uvnitř mě plane. Asi na lidi působím mile, stydlivě, na scéně ale dostane šanci ten dravec ve mě. Nic ho nezastaví,“ říká Lenny, proč teď vydala nejrockovější album své kariéry. Živě ho nabídne 24. 11. na své největší sólo akci v Praze v O2 universu, dost z ní uslyší návštěvníci Mostecké slavnosti.

„Na rocku jsem vyrostla, táta mě krmil Ozzym i AC/DC. V pubertě jsem milovala Linkin Park a Green Day,“ prozradila Lenny, co ji formovalo. Na studiích v Anglii objevila kouzlo tvrdšího hard core, vídala živě Bring Me The Horizon, i proto teď přišla se svižným rockové albem. Na něm dokazuje, že ji nesvazují hranice žánrů.

Začalo to zkraje roku 2020 v legendárním liverpoolské studiu The Motor Museum, vznikl tu 1. hit. Základ alba je z roku 2021, bylo počato na srazu autorů písní v Berlíně. Díky kolegům tu vznikla jediná balada Friends For Life. S ní autorsky pomohl talent remme (Holandsko), Ondra Fiedler i Marcel Procházka pomohli s hitem „live. laugh. cry“.

Že vzniklo rozmanité album, napovídá výčet špiček oboru, které na albu dělaly. Také i na Grammy nominovaný Dan Lancaster, který je nyní na turné s kapelou MUSE. Pomáhal Lenny ovšem na dálku, stejně přitom vznikaly i některé další písně.

Ač se většina alba rodila za kopečky s umělci z jiných zemí, Lenny už ví, že kvalitní mezinárodní pop může dělat i doma. V legendárním studiu Faust v Praze tak vznikal při spolupráci s Pam Rabbit hit „Animal“, produkci dalších dvou písní jistil Filip Vlček. Zajímavě pomohl i s podobou alba. Ve studiu Babylon produkoval Makus Tran hit „Superpower“ z úvodu CD. Jeho spoluautor je rapper Marpo, partner Lenny. „Ač má tetování různě po těle, abych si kérky nechala dělat taky

mě neinspiroval. Mé první tetování je od mého dědečka, písmo malíře. Babička jich má doma ještě dost,“ vesele řekla Lenny Honzovi Dědkovi,

„Rozmanitost tvorby z alba jsem si užila. Nejlepší věci vznikly, když jsem popustila uzdu kreativitě, míň tlačila na pilu,“ přiznává vícenásobná držitelka Ceny Anděl, Lenny. „Obecně chci, ať si fanoušci poslech desky užijí. Novým albem jsem si plnila víc profesních snů. Ale žádný sen není dost velký, aby se vám nesplnil, dáte-li do něj to, co v sobě máme,“ uzavírá zpěvačka, která zve v sobotu večer do areálu přesunutého kostela v Mostě.

Radek Strnad