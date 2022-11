„A to medaile za duo či družstva počítáme jako jednu,“ směje se šéftrenérka a ředitelka studia Kamila Hlaváčiková, která má z výkonů svých svěřenců velikou radost. Všichni pilně trénují prázdniny ne prázdniny a sklízí opravdové úspěchy, včetně titulu Mistr světa.

Taneční studio se nyní připravuje na další taneční soutěže, na kterých bude reprezentovat město Most. Například na World Dance Championship WADF v Liberci koncem listopadu nebo na pardubickém mistrovství České republiky v karibských tancích v polovině prosince. Výsledky, které níže vidíte jsou pouhé první tři příčky na soutěžích, kde v jedné kategorii soutěží někdy i 40 tanečníků a postupně se ti nejlepší protancovávají až do finále, kde právě nejen tato jmenovaná děvčata, ale i další z týmu TSKH Most bojují o cenné kovy.

Naši tanečníci nově jezdí i tzv. dvojáky, to znamená, že kromě své kategorie zkoušejí štěstí i v kategorii vyšší. Pokud dívka jede na soutěž ve své + starší kategorii a tančí všechny latinské a karibské tance v sólech, duetech i družstvech, přičemž počítejme, že musí tancovat dvakrát, aby postoupila ze semifinále do finále, tančí tato dívka celkem 25 minut v jedné a 25 v druhé kategorii, to dělá dohromady 50 minut jen na tanečním parketě. Děvčata i chlapci musejí mít nejen skvělé taneční pohyby, ale i výbornou výdrž a fyzickou kondici, která je právě na tyto „dvojáky“ potřeba.

Chceme moc poděkovat nejen našim partnerům a sponzorům Statutární město Most, společnostem Polyexpres, Designu u dvou prcků a Puls investiční. Velké díky patří také trenérům, kteří naše děti pilně, neúnavně a ze všech sil i nad rámec povinností trenéra studia připravovali na tyto soutěže ( Pavlína Černá, Antonín Dušek, Adéla Hlaváčiková, Daniela Zemková, Anna Ptáčková). V neposlední řadě naším rodičům, kteří děti v tomto tanečně sportovní odvětví podporují a rodičům, kteří s námi na soutěže jezdí a pomáhají dětem na parketě i za parketem. Bez vás bychom to tentokrát na některých soutěžích nezvládli. A právě i díky vám mají naši tanečníci tak skvělé výsledky.

Medailové výsledky:

Mini kids:

Solo Svatošová Karolína – 5x zlato, 2x stříbro, 2x bronz

Solo Šejbová Eliška – 1x stříbro, 2x bronz

Solo Tomšů Amálie – 1x bronz

Solo Skopcová Sára – 1x zlato, 2x stříbro

Solo Vojířová Renata – 1x zlato, 2x stříbro, 1x bronz

Solo Tichá Adéla – 3x bronz



Děti 1:

Solo Toušková Barbora – 1x stříbro, 1x bronz

Solo Kramperová Amálie – 1x stříbro, 1x bronz

Solo Šimůnková Barbora – 2x stříbro



Děti 2:

Solo Džurňáková Daniela – 1x stříbro, 1x bronz

Solo Dlask Daniela – 1x zlato, 1x stříbro, 1x bronz

Solo Vítová Sofie – 1x stříbro, 3x bronz

Solo Kurková Eliška – 1x bronz

Solo Víšková Viktorie – 1x bronz



Junioři:

Solo Uxová Eliška – 2x bronz

Solo Brisudová Charlotte – 1x bronz

Solo Masopustová Natálie – 1x bronz



Mládež:

Solo Holčáková Mia – 2x stříbro, 1x bronz

Solo Ptáčková Anna – 1x zlato, 4x stříbro, 7x bronz

Solo Zemková Daniela – 1x zlato, 2x stříbro, 4x bronz

Solo Černá Pavlína – 3x zlato, 2x stříbro, 5x bronz



Děti:

Duo Bendová K./Víšková V. - 1x bronz

Duo Walterová E./Kurková E. - 1x zlato, 1x bronz

Duo Džurňáková D./Toušková B. - 1x bronz



Junioři:

Duo Karafová V./Vítová T.– 2x zlato, 6x stříbro, 6x bronz

Duo Matějovicová E./Ondráčková L. – 2x zlato, 2x bronz

Mládež:

Duo Voláková D./Uxová E. – 2x stříbro, 1x bronz



Dospělí:

Duo Černá P./Zemková D. – 4x stříbro, 1x bronz

Družstva:

Družstvo Diamonds 1 (A. Ptáčková, D. Zemková, E. Uxová) – 3x stříbro

Družstvo Elite team 1 (A. Dušek, P. Černá, E. Černá) – 1x zlato

Družstvo Elite team 2 (N. Masopustová, P. Černá, E. Černá) – 1x stříbro



Choreografie:

Choreografie Mamma Mia – 1x zlato

Choreografie Aladdin – 1x zlato

Choreografie Jungle – 1x zlato

Choreografie Strom života – 1x zlato

Choreografie Pohádková knížka – 1x zlato

Choreografie Step on the gas! – 1x zlato

Choreografie Tam za řekou – 1x zlato

Choreografie Yo vengo de Cuba – 1x zlato

Choreografie Cukrárna – 1x stříbro

Choreografie Sofie první – 1x bronz

Děkuji všem za parádní reprezentaci nejen našeho tanečního studia, ale města Most a Ústeckého kraje.

Kamila Hlaváčiková - šéf trenérka a předsedkyně TSKH a SK Amadeus Most