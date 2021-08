„Měli jsme s rodinou v Plzni vážnou dopravní nehodu, podle vyjádření hasičů a policie byla první na místě vaše sanitka,“ sdělila paní J. M. ve své pochvale. „Řidič okamžitě zastavil a vyběhl k našemu autu. Ihned volal na lidi okolo, aby mu šli pomoci vytáhnout z auta naše tříletého a čtyřletého chlapce. Kluky pak zkontroloval a předal paní, která také přiběhla k nehodě. Poté pomohl z auta také manželovi,“ napsala také paní J. M., která zůstala v autě zaklíněná až do příjezdu hasičů.

„Celou tu dobu se mnou váš zaměstnanec mluvil, držel mě za ruku a říkal, že chlapci a manžel jsou v pořádku. Neměli jsme možnost osobně tomuto pánovi poděkovat, že se postaral o naše děti a potom i o nás. Nevybavím si už jeho podobu, vím jen, že byl celý v červeném a podle manžela měl na hlavě kšiltovku. Byl to profesionál se srdcem na pravém místě,“ dodala J. M.

Podle jízdních výkazů bylo zjištěno, že se jednalo skutečně o zaměstnance Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s., Zdeňka Ternavčuka. „Chtěl bych za dopravní podnik velice poděkovat za Vaše chování u té nehody. Takový přístup se jen tak nevidí. Vážím si toho, že máme takové zaměstnance,“ řekl ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. Daniel Dunovský a předal Zdeňkovi Ternavčukovi dar. Svou pomoc u nehody nechce řidič sanitky nijak přeceňovat. „To by snad udělal každý,“ uzavřel Ternavčuk.

Jiří Holý - strategie, rozvoj, komunikace, Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova