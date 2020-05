Režim mostecké knihovny v období od 11. do 22. května

Městská knihovna Most bude z důvodu dodržování hygienických pravidel a v zájmu ochrany zdraví návštěvníků a personálu knihovny od pondělí 11. května, do pátku 22. května, otevřena v omezeném provozu, a to od 10 do 18 hodin. Zavřeno bude ve středu 13. 5. a 20. 5. A v sobotu 16. 5. a 23. 5.

Mostecká knihovna zveřejnila režim pro období od 11. do 22. května | Foto: Archiv