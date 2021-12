Název přehrady je odvozen od nedalekého Janova, části obce města Litvínov. Starší název Hamerská je odvozen od názvu údolí a Mostecká se nazývala proto, že město Most nechalo přehradu v letech 1911–1913 vybudovat.

Přehrada je součástí vodohospodářské soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve. Správcem je státní podnik Povodí Ohře.

Přípravné práce byly zahájeny 21. září 1910 kácením lesa a čištěním dna budoucí nádrže. Stavba samotné hráze byla zahájena v červnu 1911. Současně se upravovaly toky Loupnice a Klínského potoka. Pro Loupnici bylo postaveno provizorní dřevěné koryto, kterým voda začala téct 31. října. Dne 21. listopadu 1911 byla hotová zděná nádržka a kaskády u vtoku do přehrady. Od správní budovy janovského polesí vedla až ke staveništi lanovka, základy jejích dvou pilířů se ještě zachovaly. Na staveništi byl smontován velký kabelový jeřáb. Obě tato technická zařízení zahájila činnost 30. ledna 1912. S betonováním se započalo v dubnu. Dne 4. května 1912 se dostavili starosta a radní města Mostu ke slavnostnímu položení základního kamene. Dne 27. května 1913 se začalo se stavbou strážního domku a tentýž den se Loupnice vrátila do svého starého koryta. Dne 22. července 1913 začala výstavba čistírny vody, dne 25. října kladení potrubí z ocelových trubek do Mostu (o celkové délce 13 km). Hrubá stavba přehrady byla dokončena v prosinci 1913. V té době šlo o největší přehradní hráz na území Rakouska-Uherska. Dne 5. ledna 1914 hráz poprvé zadržovala vodu, prozatím jen pokusně. Dne 26. června byly ukončeny zednické práce a 17. července převzalo stavbu hlavní vodní vedení.

V prosinci 1915 předložil vedoucí vodní správy konečné vyúčtování za léta 1907 až 1915 ve výši 4 694 237 korun a 15 haléřů. Ve srovnání s původním rozpočtem, který počítal s částkou 4,89 miliónů korun, tedy došlo k úsporám. Až do poloviny 20. století stačila přehrada pokrývat stále rostoucí spotřebu pitné vody v Mostě a přilehlých obcích. Teprve v roce 1951 se začalo s výstavbou Flájské přehrady.

V roce 2003 začala generální oprava vzdušního líce. Proběhlo jeho vyčištění a oprava spárování ze spárovaného kamene, dále statické zajištění vodního díla a oprava přístupové komunikace k přehradě. V roce 2005 byla nádrž opět napuštěna. V roce 2008 byla nádrž opět prázdná a jejím dnem protékala Loupnice v původním korytě.

Přehradní hráz patří k nejvyšším zděným hrázím v České republice (v Čechách je vůbec nejvyšší), což přispělo k tomu, že přehrada je státem chráněnou technickou památkou. Hráz je tížná, zděná z lomového kamene, vyklenutá proti vodě. Koruna hráze se nachází 493,52 m nad mořem, její délka činí 225 m a šířka 4,5 m. Maximální výška hráze nad terénem je 45,45 m. Dnes je okolí přehrady poměrně oblíbeným výletním místem.

Lucie Králíková

