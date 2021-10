RETRO: Taneční nabízí eleganci a zábavu. Zavzpomínejte s námi

Čtenář reportér Čtenář





Elegance, noblesa a zábava, tak to jsou taneční. V českých zemích se pořádají skoro 200 let. Do tanečních se chodilo za první republiky, za socializmu a chodí se i teď. Jde o tradiční „most“ mezi dětstvím a dospělostí, na který většina účastníku do konce života nezapomene. Jak vzpomínáte Vy na taneční? Byl vám pohyb po parketu vlastní? Osvojili jste si základy etikety? Podělte se s ostatními čtenáři o svoji zkušenost tak, jako to udělal třeba Oldřich Suchoradský. Své fotografie či postřehy z tanečních nám můžete poslat na e-mail mostecky@denik.cz.

Taneční nabízí eleganci a zábavu. Zavzpomínejte s námi, jak to probíhalo za vás. | Foto: Archiv