Základním stavebním kamenem pro tento nový fotbalový projekt bude nový sportovní ředitel klubu, kterým byl s účinností od 1. června 2020 jmenován Jan Skýpala. Jeho fotbalová kariéra je spojena především s FK Teplice, kde působil od roku 2005 jako trenér mládeže, sportovní sekretář a také sportovní ředitel. Dále působil v uplynulých letech jako trenér mládežnických kategorií v Chomutově a v Ústí nad Labem. Je rovněž členem komise mládeže Evropské klubové asociace, předsedou komise mládeže Ústeckého fotbalového svazu a členem výkonného výboru téže organizace v kraji.

"Jsem velmi rád, že se podařilo získat takové jméno do našeho klubu. Pevně věřím, že je to začátek nové éry mosteckého fotbalu, ze které budeme mít všichni opět radost a podaří se nám znovu dosahovat sportovních úspěchů, a to od mládeže až po dospělé," říká náměstek primátora a současný jednatel nového fotbalového klubu Marek Hrvol.

Klára Vydrová - mluvčí magistrátu města Mostu