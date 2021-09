Na co se můžete těšit? Autorské čtení, křest knihy a diskuze v jednom. Četli jste už knihu Falknov Calling od Filipa Koryty? Napravte to! I proto vznikla Reiner Koryta Tour. Putovní křtící mise, kde se potkají autor Filip Koryta a nakladatel Martin Reiner.

A to není všechno z magie těchto dvou mužů. Martin Reiner je ten, kdo do ČR přivezl slam poetry, a Filip Koryta je ten, co si říká Dr. Filipitch a o slam poetry se v ČR velmi stará. Náhoda? Uvidíme! Těšte se jak na slova Filipa, tak na slova Martina. A připravte si dotazy! Vstupné: 100 Kč/150 Kč (studenti/dospělí)

Barbora Gréeová