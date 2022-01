Tento týden objevili ornitologové na jezeře Most racka chechtavého, který neodlétal ani, když se k němu přiblížili. Při bližším ohledání bylo patrno, že mu z pravého křídla visí cáry igelitového sáčku. Racek si zřejmě při sběru potravy na nedaleké skládce, případně u odpadkového koše, navlékl tento sáček na křídlo, kde se mu zatáhl a už nepovolil. Pták nemůže létat, před nebezpečím prchá do vody a odplouvá, snaha ornitologů chytit jej a osvobodit od jeho fatálního břemene byla marná, zřejmě jej čeká nemilý osud. Jedná se o názornou ukázku situace, která by nemusela nastat, pokud by se s odpadky zacházelo tak, jak se má.