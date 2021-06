Zkušebním komisařem byl mjr. Petr Tomášek, vedoucí oddělení služební kynologie krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje. „Součástí je splnění základních kynologických dovedností. Tedy povely jako sedni, lehni, k noze, chůze u nohy, odvolání psa. Kromě toho musí pes zvládnout zpacifikovat agresora, i když má na tlamě košík,“ dává příklady strážník Michal Schreiber.

Pes slouží u policie dle zdravotního stavu v průměru devět let. Do výcviku si berou strážníci psa, který má již určitou míru základních dovedností, a sami jej následně vycvičí tak, aby mohli splnit atest a zvíře mohlo nastoupit do služby. Oba litvínovští strážníci, Michal Schreiber a Zdeněk Olah, se svými svěřenci tvoří sehranou dvojici již několik let.

Spolupráce strážníků a kolegů z Policie České republiky je oboustranně výhodná. „Naši psovodi spolupracují při zásazích policistů České republiky. Kynologové z řad policie zase pomáhají s výcvikem našich psů a pravidelně nás informují o nových metodách. Společně také pořádají preventivní protidrogové akce ve školách,“ dodává velitel Městské policie Litvínov Martin Klika.

Jitka Pavlíková – město Litvínov