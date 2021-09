„Během renovace jsme psy přestěhovali do jedné části a druhá se mohla opravit. Původní betonové plochy už nesly stopy značného poškození a do popraskaného betonu zatékala voda. Nový povrch nejen lépe vypadá ale především se lépe udržuje. Nové plochy se snáze oplachují a díky tomu kotce nezapáchají,“ uvedl vedoucí útulku Jan Novák.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.