Účastníků kurzů se ujali dva zkušení instruktoři autodromu. „Cílem kurzu je dosáhnout přesnější, techničtější jízdy. Jeho přidanou hodnotou jsou pak tři hodiny strávené na velkém závodním okruhu autodromu. Účastník nezíská závodní licenci, nicméně povýší své řidičské dovednosti o další úroveň,“ vysvětlil instruktor Marek Kohoutek.

Po hodinové teoretické výuce v učebně se všichni přesunuli na výcvikové plochy polygonu, kde se věnovali zejména technice brzdění. Poté už výcvik pokračoval na závodní dráze. „Několikrát jsme okruh projeli volnějším tempem, aby se řidiči sporťáků s dráhou náležitě seznámili. Náročnější pasáže, například šikanu za cílovou rovinkou, jsme si prošli pěšky. Upozornili jsme na nástrahy, s nimiž se musejí vypořádat, ukázali si ideální stopu,“ upřesnil Kohoutek.

S náplní kurzu byli jeho absolventi spokojeni. „Je málo příležitostí, kde je možné si na uzavřené trati, a tedy bez ohrožení ostatních účastníků provozu, vyzkoušet, co auto dovede. Kde byste na běžné silnici už brzdil, můžete na okruhu nechat adrenalin působit chvilku déle. Samozřejmě i tady je ale nutné nevypnout mozek. Už i proto, že oprava sporťáku by nemile zatížila rodinný rozpočet. Přístup instruktorů byl skvělý, dokázali mi, že se mám pořád co učit,“ zhodnotil s úsměvem i nadhledem svou návštěvu autodromu jeden z nich.

Šanci mají i motorističtí nadšenci, kteří by rádi usedli za volant závodního auta. V kurzu sportovní jízdy Intensive OCR je čeká neopakovatelný zážitek z jízdy v okruhovém speciálu OCR (Škoda Octavia RS Cup III). „Přidanou hodnotou tohoto kurzu je osm kol na velkém závodním okruhu ve speciálu OCR. Samotné jízdě předchází instruktáž kouče, jak s vozem na dráze správně zacházet. Řidiči, kteří si už u nás tento speciál vyzkoušeli, nešetřili superlativy,“ doplnila ředitelka polygonu společnosti Autodrom Most Veronika Raková.

Zájemci tak mohou vybírat ze tří modifikací kurzu sportovní jízdy. Vedle dvou novinek jde také o klasický kurz sportovní jízdy.

Autodrom celoročně pořádá pro řidiče také kurzy bezpečné jízdy. Jejich náplň se přizpůsobuje různým skupinám, například mužům, ženám, mladým začínajícím řidičům, rodinným příslušníkům

či pracovním kolektivům. Kurzy využívají plochy polygonu, který patří k nejkomplexnějším

a nejmodernějším zařízením u nás. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízejí jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve všech oblastech problematiky řízení vozidel.

Jan Foukal - Autodrom Most